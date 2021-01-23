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Karate ve atletizm takımları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

23.01.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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1308 Osmaneli Belediyespor karate ve atletizm takımları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli ziyaretleri sırasında 1308 Osmaneli Belediyespor karate ve atletizm takımları antrenmanlarını izledi.

1308 Osmaneli Belediyespor karate ve atletizm takımları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli ziyaretleri sırasında 1308 Osmaneli Belediyespor karate ve atletizm takımları antrenmanlarını izledi. Bilecik Valisi Bilal Şentürk’e bir gösteri yapan sporcular, tam not aldılar. 1308 Osmaneli Belediyespor Başkanı Fikret Atapay, Vali Şentürk’ün karate ve atletizm takımların antrenmanı teşrif ederek mutlu ettiğini belirterek, "Karate takımımızı, Bayanlar Karate 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonu Tuğba Kurnaz, erkekler karate Gençler ve Büyükler Avrupa ve Dünya Şampiyonu Murat Salih Kurnaz çalıştırıyor. Atletizm takımımızı ise Sercan Ocak çalıştırıyor. Bizler hocalarımız gibi dünya ve Avrupa şampiyonları çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün bizleri burada ziyaret ederek, antrenmanımızı izleyen sayın Valimiz Bilal Şentürk’e teşekkür ederiz" dedi.
Başkan Atapay, Vali Şentürk’e 1308 Osmaneli Belediyespor atkısını hediye etti.

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