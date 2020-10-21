Karatede derece yapan öğrenciler, Ekinci’yi ziyaret etti

Türkiye Karate Şampiyonası’nda Kayseri’yi başarı ile temsil eden öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’yi ziyaret etti.

Türkiye Karate Şampiyonası’na katılan ve Kayseri’yi başarı ile temsil ederek derece yapan 4 öğrenci ve antrenörleri, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’yi makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Ekinci, küçük sporculardan şampiyonadaki maçları hakkında bilgi aldıktan sonra hem eğitim hem de spor alanında başarılar diledi.

Ziyaret sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



