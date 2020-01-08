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  4. Karatede Melike Gülşen birinci oldu

Karatede Melike Gülşen birinci oldu

MALATYA HABERLERİ  | 08.01.2020 13:51 | Son Güncelleme

Malatyalı karate sporcusu Melike Gülşen Uluslararası Boğaziçi (İnternational) Karate Turnuvasında 10 yaş gurubunda birinci oldu.Türkiye Karate Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 3 - 5 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul’da özel bir otelde düzenlenen 33.

Karatede Melike Gülşen birinci oldu

Malatyalı karate sporcusu Melike Gülşen Uluslararası Boğaziçi (İnternational) Karate Turnuvasında 10 yaş gurubunda birinci oldu.
Türkiye Karate Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 3 - 5 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul’da özel bir otelde düzenlenen 33. Uluslararası Boğaziçi (İnternational) Karate Turnuvasında 10 yaş gurubunda Malatyalı sporcu Melike Gülşen kumitede birinci oldu. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan yaptığı açıklamada, "Karate sporunda Malatya önemli başarıla elde etmiş bir ildir. Bu anlamda elde edilen her başarı bizim için oldukça kıymetlidir. Diğer spor branşlarında olduğu gibi Karatede de çok önemli antrenör ve sporcularımız vardır. Bu anlamda sporcumuz Melike Gülşen’i ailesini ve antrenörünü tebrik eder başarılarının devamını dileriz" diye konuştu.

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