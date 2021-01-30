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"Karatepe kilimleri" coğrafi işaret alma yolunda

30.01.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geleneksel yöntemlerle dokunan Karatepe kilimlerinin coğrafi işaret olarak tescillenmesi için başvuru yapıldı - Karatepe Kilimleri Kooperatifi Başkanı Yüksel Cafri: - "Tescil belgesi, Karatepe kilimlerinin marka değerini ortaya çıkaracak"

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde, kadınların geleneksel yöntemlerle dokuduğu kilimlerin coğrafi işaretle tescillenmesi için başvuru yapıldı.

Karatepe Kilimleri Kooperatifi Başkanı Yüksel Cafri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilimlerin coğrafi işaret belgeli olarak tescillenmesi amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kadirli Ticaret Borsası ile Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvurduklarını söyledi.

Koyun yününden elde edilen ve kök boyayla renklendirilen ipliklerle dokunan Karatepe kiliminin, coğrafi işaret belgesi almasıyla değerinin daha da artacağını ifade eden Cafri, şöyle devam etti:

"Osmaniye, Kadirli ve çevre köylerde kilim dokuyarak yüzlerce insan ekmek parası kazanıyor. Tescil belgesi, Karatepe kilimlerinin marka değerini ortaya çıkaracak. Burası cazibe merkezi haline gelecek. Turistler daha fazla ilgi gösterecek. Kök boya, yün ve kilim dokumada kaliteyi biraz daha arttıracağız. Bu şekilde ülke ve bölge ekonomisine daha fazla katkı sunacağız."

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