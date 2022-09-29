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Karavan Kore Kültür Günü, Aksaray'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı

29.09.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karavan Kore Kültür Günü, Aksaray'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı

Aksaray'da, Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümünde Kore Kültür Merkezince Karavan Kore Kültür Günü etkinlikleri düzenlendi.

Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik seminer verdi, geleneksel dans ve müzik şovları gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Büyükelçi Lee, Kore Savaşı'ndan sonra Güney Kore'nin sürekli bir gelişim içerisinde olduğunu söyledi. Kore Savaşı'nın ardından ülkenin ekonomik durumunun çok kötü olduğunu anlatan Lee, şöyle konuştu:

"Savaştan çıkan bir ülke için bundan daha kötü bir durum olamazdı. Geçen her yılın ardından ülke ekonomimiz düzeldi. Hiçbir şeyimizin olmadığı Kore'nin o dönemlerinde ilk ihracatımız peruk oldu. O dönemde kadınlarımız genel olarak uzun saçlara sahiplerdi. Bu yüzden kadınlarımız ülkesine yardım etmek için saçlarını kesip ihraç etti. Farklı ülkelere gidip eğitim ve iş hayatına atılan insanlarımız oldu. Bu çabaların sonucunda ülkemiz ilk iş olarak tekstil sektöründe atılımlar yürüttü. Bunların ardından araba ve gemi gibi ağır sanayi adımlarımız oldu. Şu anda dünyada gelişmiş en büyük 10 ekonomi arasındayız. Sonsuz çaba ve gayret gösteriyoruz ekonomik olarak bu seviyede kalabilmek için."

Lee, Güney Kore ve Türkiye'nin, Kore Savaşı'nın ardından kurulan diplomatik ilişkilerle siyasi, ekonomik, kültür ve savunma gibi çeşitli alanlarda mükemmel ortak olarak büyük bir ilerleme kaydettiğini vurguladı.

İki ülke ve iki millet arasındaki tarihi bağların sadece 65 yıl değil, binlerce yıl öncesine dayandığını dile getiren Lee, bu gibi etkinliklerin bu dostluğu artırdığını kaydetti.

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