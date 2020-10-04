Karavancılar, Amorium Antik Kenti'ni gezdi

"Bugün de Emirdağ ilçemize bir gezi düzenledik. Burada da sırasıyla Kültür Evi, Bediüzzaman Said Nursi'nin evi ile M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilmiş olan Amorium Antik Kenti'ndeyiz. Burası da hem Roma hem de İslam tarihi açısından önemli bir mekan ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 12 ay kazı statüsüne alınarak devam eden çalışmalar var."

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği iş birliğinde düzenlenen "info tur" organizasyonun ikinci gününde kamp ve karavan tutkunu 30 kişi, Emirdağ ilçesindeki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti.

Tanır, "info tur" organizasyonu kapsamında Afyonkarahisar'daki etkinliklere katılan kamp ve karavancıların iki gün boyunca çok keyifli zamanlar geçirdiğini vurguladı.

Karavancıların Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel zenginliğini yerinde gördüğünü aktaran Tanır, "Buraların daha çok kişiye ulaştırılması ve tanıtılması gerektiğini bizlerle paylaştılar. Kendileri de Afyonkarahisar'ın tanıtılması için destek vereceklerini söylediler. Bu sayede de etkinliğe katılan karavancılarımız, gittikleri yerlerde Afyonkarahisar'ı en güzel şekilde anlatacaklardır. Ayrıca, Afyonkarahisar'da kamp ve karavancılığın daha da geliştirilmesi amacıyla ilerleyen yıllarda festivale dönüştürmeyi arzu ediyoruz."

- "Afyonkarahisar'dan çok keyif aldık"

Yalova'dan "info tur" etkinliği için Afyonkarahisar'a gelen karavancı Selma Sesyapmaz da iki gün boyunca kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ettiklerini ve keyifli vakit geçirdiklerini anlattı.

Isparta'dan "info tur" etkinliği için Afyonkarahisar'a gelen karavancı Nurhan Akduru da kentin tarihi ve kültürel mekanlarına hayran kaldıklarını belirterek "Bu gezi organizasyonu bizlere çok güzel bilgiler kattı. Hem bilgilendik hem de buradan çok şeyler öğrendik. Biz karavancıların 'dünya önümüzde evimiz arkamızda' diye bir sloganımız var. Yani biz nereye park edersek orası bizim evimizdir. Burada da biz çok güzel keyif aldık." diye konuştu.

