Karavancılar Frigya’da buluştu

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği işbirliğinde İhsaniye Ayazin’i Kırsal Turizm Köyü’nden başlayan "İnfo Tur" programı gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası önünden hareket eden karavancılar şehir tutu yaptıktan sonra Frigya Ayazini Kırsal Turizm Köyü’nde konaklanacakları alana geçti. Karavancılara burada bölge hakkında bilgiler verilerek Ayazini Köyü, Bayramaliler, antik yol ve Sarıcaova yakınlarındaki Kolankaya Şehitliği gibi tarihi yerler gezdirildi.

Karavancılara eşlik eden Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, gazetecilere yaptığı açıklamada; Ayazini’nin Afyonkarahisar’ın en önemli tarih ve doğal destinasyon turlarından biri olarak Afyonkarahisar Valiliği tarafından belirlendiğini söyledi. Boztepe konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu çerçevede hem tanıtım faaliyetleri, hem de bölgenin turizme kazandırılması açısından ciddi yatırımlar yapılmaya başlandı." dedi. Bu çerçevede Karşılama Merkezi Projesinin yapılması, bölgenin elden geçirilmesi ve sokak sağlıklaştırması konusunda Kültür Müdürlüğü’nün ciddi çalışmaları olduğunu anımsatan Boztepe, şöyle konuştu: "Eskişehir Kültür ve Tabiat Komisyonundan da bu projeler geçti. Ümid ediyoruz ki; kısa zamanda ihalelerini yapıp, 2021’in Mayıs ayı itibariyle Ayazin’i hem ülkemize hem Afyonkarahisar’ın en önemli turizm merkezlerinden biri haline getirme konusunda adımları atmış olacağız."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da, Afyonkarahisar’ın pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış zengin kültürü olan bir il olduğunu söyleyerek, “Bu medeniyetlerin içerisinde Hitit, Frig, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetinin olduğu bir medeniyet harmanını gördüğümüzü vurgulayan Tanır, "Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneğinin iş birliğinde Ayazin’de başlayan Frig Vadisinin bir bölümünü kapsayan aynı zamanda Emirdağ’daki Amorium Antik Kentini içine katan bir tanıtım info tur başlattık" dedi.

Bölgeye yerleşen karavancılar bölgede 2 gece konakladıktan sonra Afyonkarahisar’dan ayrılacak.

