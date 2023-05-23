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Karavanıyla hem turistleri gezdiriyor hem yemek hizmeti yapıyor

23.05.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2002 model minibüsünü karavana dönüştüren bir kişi, Kars’a gelen yerli ve yabancı turistlere hem şehrin turizmini anlatıyor, hem de karavanın da ‘yemek servisi’ hizmeti veriyor.

Minibüsünü karavana dönüştüren işletmeci Ersoy Özmen (38), 7 kişilik ekiple Kars’a gelen yerli ve yabancı turistlere ‘catering’ hizmeti sunuyor. 1’i kadın 7 kişilik ekip, turistlere karavanıyla şehrin doğal güzelliklerini yakından tanıtma fırsatı sağlıyor.

Kars’ta bir restoran işleten Ersoy Özmen, kentte çekimi yapılan film ve dizilerde kullanılmak üzere geçtiğimiz yıl 1minibüs satın aldı. Sanayide arkadaşlarının aracılığıyla minibüsü karavana çeviren Özmen, daha sonra bu karavanı yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sundu. Kentin tarihi ve turistik yerlerine 7 kişilik ekiple giden Özmen, burada yerli ve yabancı turistlere catering hizmeti veriyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Kars’a 42 kilometre uzaklıkta bulunan Ani Ören Yeri’nin gizemli yüzü olarak bilinen Bostanlar Deresi’ne gelen karavan ekibi, Almanya’dan Kars’a gelen yabancı turistlere hizmet verdi. Askeri bölgede bulunan Horomos Manastırını özel ziyaretle gezen Almanyalı ekip daha sonra Bostanlar Deresi’nde yemeklerini yediler. 2 gün kentte kalacak ekip, Ani Ören Yeri başta olmak üzere Kars’ın tarihi ve turistik yerlerini tek tek gezecek.

Bir dizi çekimi için başlayan karavan serüveninin bugün yerli ve yabancı turistlere hizmet verdiğini söyleyen Ersoy Özmen, “Turizmin etkinleşmesi ve kalıcı olması için neler yapabiliriz diye karavan turizmi işine girdik. Hem Ani bölgesinde hem Digor, Kağızman ve Çıldır Gölü gibi yerlerde misafirlerimizin hem yemek hem de ulaşım hizmeti ile birlikte doğayı göstermek anlamında doğa turizmini canlandırmaya çalışıyoruz. Doğu Ekspresiyle yakalanan kış turizmi var ama biz bunu 12 aya bölmek istiyoruz. Sadece kışın değil de Karsımızda yazın da yayla turizmi, karavan turizmi ve dağ turizmi de mevcut olduğu için böyle bir karavana başvurduk, yola çıktık. Umarım hem bölgemize hem şehrimize katkı sağlar” dedi.

Karavana dönüştürülen minibüste, klima, buzdolabı, yatak, lavabo ve duş hizmeti de veriliyor. Karavanla turistlere gezmek istekleri bölgelere ulaşım hizmeti de sağlanıyor.

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