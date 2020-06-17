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Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA HABERLERİ  | 17.06.2020 19:03 | Son Güncelleme

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayiplerdeki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 18 artarak, 633'e, vaka sayısı da 419 artarak 24 bin 105'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 14 bin 133 oldu.

- Guatemala'da ölü sayısı 418

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak, 418'e, vaka sayısı da 434 artarak 10 bin 706'ya ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 96 oldu.

Bir başka Orta Amerika ülkesi Honduras'ta da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak 330'a, vaka sayısı 478 artarak, 9 bin 656'ya yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı 1075 oldu.

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