Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, Karabük'te incelemelerde bulundu

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Karabük'te yürütülen yol ve kavşak çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, ilk önce kent girişinde yapılması planlanan KARDEMİR Kavşağı'na geldi.

Buradaki çalışma alanını inceleyen Uraloğlu, daha sonra Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarını yerinde izledi.

Yetkililerden bilgi alan Uraloğlu, son olarak Eskipazar-Mengen kara yolunda yapılan çalışmayı denetledi.

Uraloğlu'na, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karayolları Kastamonu Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz eşlik etti.

