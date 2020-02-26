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Karayolları Kars-Digor-Iğdır yolunda kar temizlemesi yapıyor

KARS HABERLERİ  | 26.02.2020 14:50 | Son Güncelleme

Kars’ta etkili olan kar yağışının ardından karayolları ekiplerince yollarının karını temizleniyor.Karayolları 18.

Kars’ta etkili olan kar yağışının ardından karayolları ekiplerince yollarının karını temizleniyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı karlı mücadele ekipleri, Kars-Digor-Iğdır Karayolu’nun Hanlar Geçidi’nde kar temizleme çalışması başlattı. Greyderlerle yol kenarına yığılan kar, rotatif aracılığıyla metrelerce uzağa savrularak kaldırılıyor.
Kars’ta kış aylarında özellikle sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Hanlar Geçidi’nin sürekli trafiğe açık kalması için karayolları ekipleri 7-24 görev yapıyor. Yol kenarlarında yığılan kar rotatif aracığıyla temizlenirken, ekipler greyderlerle yollarının kar ve buzunu temizliyor.
Karayolları ekiplerinin çalışmaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Kars-Iğdır karayolunu kullanan sürücüler, “Burada araçlarımızla kalmıştık. Karayolları ekipleri yolu kısa sürede açtı. Şuan da kar temizliği yapıyor. Kendilerine çalışmalarında başarılar dileriz” dediler.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekiplerince Kars-Digor-Iğdır, Kars-Susuz-Ardahan, Kars-Çıldır ve Kars-Göle arasında çalışma yürütülüyor. Ekipler, yollarının karını temizleyerek, yolları sürekli ulaşıma açık tutuyor.

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