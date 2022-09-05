Karbon metal mi ametal mi? Karbon periyodik tabloda hangi gruptadır?

Karbon, evrende en bol bulunan dördüncü elementtir. Karbon Güneşte, yıldızlarda ve çoğu gezegenin atmosferinde bol miktarlarda bulunur. Yaşayan tüm canlılar için gerekli bir elementtir. Gıdada ve odunda bolca yer alır. Bunun yanı sıra ekonomik açıdan ham petrolde bulunur. Karbon periyodik tabloda "C" sembolüyle ifade edilir. Atom numarası 6'dır. Karbon, yer kabuğunun %0,025'lik kısmını oluşturur. Karbon atomları farklı şekillerle birbirleriyle bağlantı kurabilir.

Karbon ametal mi?

Normal koşullarda karbon, katı biçimde bulunur. Hayatın yapı taşı olarak bilinir. Karbon, ametaller grubuna aittir. Günlük hayatımızın pek çok alanında kullandığımız karbon, başta sanayi olmak üzere pek çok alanda kullanılır.

Karbon periyodik tabloda hangi gruptadır?

Katmanlarına göre karbonun elektron dağılımı, 2 - 4 şeklindedir. Karbon elementi 2. periyotta yer almaktadır. Yoğunluğu 2267 kg/m3 olan karbonun atom ağırlığı ise 12.0107 amu ile ifade edilir. Atom yarıçapına bakıldığında 70 (67) pm olduğu bilinir. Karbon, su, hava ve toprakta bulunmaktadır. Oksijenle birleşerek CO ya da CO2'yi oluşturur.



