Grafit metal mi ametal mi? Grafit periyodik tabloda hangi gruptadır?

Karbon atomlarının birbiriyle kovalent bağlanarak oluşan grafit, karataş olarak da bilinir. Kâğıt üzerinde iz bırakması nedeniyle geçmişten günümüze kurşun kalem yapımında kullanılan grafitin kullanım alanı bununla sınırlı kalmaz. Grafit metal mi, ametal mi?

Grafit ametal mi?

Grafit, ametal olan karbon elementinin allotropudur. Bu nedenle grafiti ametal olarak sınıflandırmak mümkün olabilir.

Grafitin kullanım alanları nelerdir?

Grafit, yağlı ve yumuşak bir maddedir. Kendine özgü özellikleri sayesinde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Grafitin öne çıkan kullanım alanları şunlardır:

Kurşun kalem yapımı

Elektrik sanayi

Dökümcülük

Boyacılık

İzole tesisler

Elektrometalurji

Enerji üretimi

Grafit periyodik tabloda hangi gruptadır?

Grafit, karbon elementinin elmas gibi değişik biçimi yani allotropudur. Kimyasal bileşeni karbondan oluşur ve kristal sistemi hekzagonal şekildedir. Temel olarak karbon elementinden oluştuğu için karbon elementinin ametal olduğu bilinebilir. Yaygın bir ametal olan karbon ise periyodik tablonun 14. grubunda yer alır.



