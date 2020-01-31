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Karbonmonoksit gazından bir saatte 11 kişi zehirlendi

KİLİS HABERLERİ  | 31.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Kilis’te son bir saat içerisinde sobadan sızan Karbonmonoksit gazından 11 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.Kilis ve ilçelerinde etkili olan rüzgar, nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 11 kişi zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından bir saatte 11 kişi zehirlendi

Kilis’te son bir saat içerisinde sobadan sızan Karbonmonoksit gazından 11 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Kilis ve ilçelerinde etkili olan rüzgar, nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 11 kişi zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Zehirlenenlerden bazıları yakınlarının yardımıyla bazıları ise 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zehirlenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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