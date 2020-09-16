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KARÇEV encümen toplantısı yapıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 16.09.2020 15:35 | Son Güncelleme

Karabük ili Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV) encümen toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen KARÇEV encümen toplantısına Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Belediye Encümen üyeleri ile Birlik Müdürü Ahmet Işık katıldı.Encümen toplantısı, Katı Atık Bertaraf Tesisi yapım çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılması ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

KARÇEV encümen toplantısı yapıldı

Karabük ili Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV) encümen toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen KARÇEV encümen toplantısına Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Belediye Encümen üyeleri ile Birlik Müdürü Ahmet Işık katıldı.
Encümen toplantısı, Katı Atık Bertaraf Tesisi yapım çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılması ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

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