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Karda kalan araçları kurtarmak için İstanbul'a giden çekici sürücülerine "teşekkür belgesi"

28.01.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karda kalan araçları kurtarmak için İstanbul'a giden çekici sürücülerine "teşekkür belgesi"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçları kurtaran çekici sürücülerine teşekkür belgesi verdi.

Vali Bilgin, kar yağışının olduğu gün Kırklareli'nden İstanbul'a giden 5 çekici sürücüsünü makamında kabul etti.

Sürücülerle sohbet eden Bilgin, duyarlılıklarından dolayı sürücülere teşekkür etti.

İstanbul'da yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için işlerini bırakarak yardıma koşan sürücülerin bu duyarlılıklarının önemli olduğunu ifade eden Bilgin, bu tür hayırsever insanların sayılarının artması gerektiğinin altını çizdi.

Kentten kamu ve özel olmak üzere 27 aracın İstanbul'a gönderildiğini vurgulayan Bilgin, "Başta İl Özel İdaresi, belediyelerimiz ve özel sektörden firmalarla birlikte karla mücadeleye katkı sağladık. Özellikle karla mücadeleye katkı sağlayan tüm ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Çekicilerin de yolda kalan yüzlerce vatandaşa destek olduklarını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Ama hepsinden önemlisi buradaki ticari işlerini bırakıp bizim bir çağrımıza kulak veren ve bu çağrıyla birlikte yaşanan tıkanmaların önüne geçebilmek için araçların çekilmesinde hizmet sunan çok değerli sürücülerimizi tebrik ediyorum. Onlara hem şahsım, hem ilim, hem de devletim adına şükranlarımı sunuyorum. Esasen devletimiz milletimiz bu tür davranışları, güzellikleri her zaman görmek istiyor.

​​​​​​​Özellikle zor zamanlarda sıkıntılı dönemlerde insanların daha çok ihtiyacı oluyor ve bu ihtiyacın karşılanmasında da hakikaten kardeşlerimizin çok büyük emekleri var. Kendilerine valilik olarak bir teşekkür belgesi takdim ettik. İnşallah ülkemizde bu tür yoğun malumunuz olduğu üzere geçen yıllar depremler yaşandı, yangınlar yaşandı bu tür sıkıntılar yaşanmaz. Ama tabii ki yaşandığında da tedbir almak en önemlisi."

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