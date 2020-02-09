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Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

KASTAMONU HABERLERİ  | 09.02.2020 18:36 | Son Güncelleme

Kastamonu-Sinop karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan tır, ulaşımı bir süreliğine aksattı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, Hanönü-Boyabat karayolu arasında 20’inci kilometrede etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Kastamonu-Sinop karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan tır, ulaşımı bir süreliğine aksattı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, Hanönü-Boyabat karayolu arasında 20’inci kilometrede etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüje doğru kayan tır, Hanönü-Boyabat yolunda ulaşımı bir süreliğine aksatırken, kazada herhangi bir yaralanma olmadı. Ekiplerin çalışmasıyla kayan tır kurtarılarak yol tekrar araç trafiğine açılabildi.

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Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
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