Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Kastamonu-Sinop karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan tır, ulaşımı bir süreliğine aksattı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, Hanönü-Boyabat karayolu arasında 20’inci kilometrede etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüje doğru kayan tır, Hanönü-Boyabat yolunda ulaşımı bir süreliğine aksatırken, kazada herhangi bir yaralanma olmadı. Ekiplerin çalışmasıyla kayan tır kurtarılarak yol tekrar araç trafiğine açılabildi.

