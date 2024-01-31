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Karda mahsur kalan 2 kişi 4 saatte kurtarıldı

İHA İHA
31.01.2024 11:24 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Erdemli ilçesi Karaman-Konya karayolunda yoğun kar yağışı dolayısıyla araçlarıyla birlikte mahsur kalan 2 kişi, Erdemli Belediyesi ekiplerince 4 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.

Erdemli ilçesi Toros Mahallesi’nde kapalı olan Karaman- Konya yoluna giren ve ardından ara yolda kara saplanan bir araçta bulunan 2 kişinin yardımına belediye ekipleri yetişti. İzmir’e gitmek için yola çıkan iki vatandaş navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle kapalı olan Karaman yolunda mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, telefonla Erdemli Belediyesine ulaştı. Vatandaşların çağrısı üzerine Fen işleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yolda kalan vatandaşlar belediye ekipleri tarafından 4 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Bölgedeki kar yağışı dolayısıyla belediye ekiplerinin teyakkuza geçtiği bildirildi.

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