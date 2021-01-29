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Karda mahsur kalan köpek kurtarıldı

29.01.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Karda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgede mahsur kalan köpeği iş makineleri yardımıyla kurtardı.Olay, Göksun ilçesi Büyükçamurlu Mahallesi’nde yaşandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgede mahsur kalan köpeği iş makineleri yardımıyla kurtardı.
Olay, Göksun ilçesi Büyükçamurlu Mahallesi’nde yaşandı. Bir köpeğin karla kaplı bölgede mahsur kaldığı ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler dün gece saat 02.00’da harekete geçti. Bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan köpeğe ulaşmak için iş makineleri yolu açarken, karla kaplı bölgede kurtarılan köpek ilk müdahalesinin ardından hayvan barınağına teslim edildi.
İhbarı gerçekleştiren Büyükçamurlu Mahalle Muhtarı Dinçer Ağdeniz, "Büyükşehir ekiplerimiz hassasiyet gösterip geldiler. Karda mahsur kalan, donmak üzere olan köpeği kurtararak müdahale ettiler. Belediye ekiplerimize teşekkür ederiz" dedi.

Karda mahsur kalan köpek kurtarıldı

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