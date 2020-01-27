YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Kardan kapanan köy yolları tek tek açılıyor

Kardan kapanan köy yolları tek tek açılıyor

BİTLİS HABERLERİ  | 27.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdullah Geylani, şimdiye bütün köylerde 10 bin kilometrelik karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.Bitlis İl Özel İdaresi, kent genelinde 9 ekip, 9 ünite, 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadeleye ara vermenden devam ediyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdullah Geylani, şimdiye bütün köylerde 10 bin kilometrelik karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.
Bitlis İl Özel İdaresi, kent genelinde 9 ekip, 9 ünite, 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadeleye ara vermenden devam ediyor. Tatvan ilçesine bağlı Kokarsu köyündeki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Geylani, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. İl Özel İdaresi ekiplerinin il genelinde 2 bin 341 kilometrelik yol ağında şu ana kadar 10 bin kilometre karla mücadele çalışması yürüttüğünü belirten Geylani, köy yollarını açmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.
İl merkezi ve ilçelerde 9 ekip, 9 ünite, 70 iş makinesi ve 90 personelle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların 24 saat esasına göre devam ettiğini anlatan Geylani, "Şu anda Tatvan’ın Korkarsu köyündeyiz. Vatandaşlarımızın yolunu açmanın gayreti içindeyiz. İnşallah en kısa sürede kapalı köy yollarımızı ulaşıma açacağız. Bu durumda bizim yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri de asılsız ihbarlar. Kapalı olan köy yolunda hastanın olduğuna dair bize gelen bilgilerdir. Bu durumda sağlık ekiplerimize haber veriyoruz. Asılsız ihbarlar sıkıntıya neden oluyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Ahlat’tan Elazığ için yardım seferberliğiAhlat’tan Elazığ için yardım seferberliği
Yaralı Büyük ak balıkçıl kuşu tedavi altına alındıYaralı Büyük ak balıkçıl kuşu tedavi altına alındı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Başkan Buluş güven tazeledi

Başkan Buluş güven tazeledi

Bitlis Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:15
Öğle
12:29
İkindi
15:10
Akşam
17:34
Yatsı
18:53

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.