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  4. Kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi: 1 yaralı

Kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi: 1 yaralı

SİİRT HABERLERİ  | 19.01.2020 22:44 | Son Güncelleme

Siirt’in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi, kazada operatör sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyü mevkiinde meydana geldi.

Siirt’in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi, kazada operatör sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyü mevkiinde meydana geldi. Şükrü Dayanan yönetimindeki iş makinesi, kar yağışı nedeniyle kapanan yol açma çalışması yürüttüğü sırada kayarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Dayanan yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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