Kardan yolları kapanan kadın üreticiye belediye ekipleri yardımcı oldu

Ordu'da hayvancılık yapan kadın, kar yağışının ardından kapanan yol nedeniyle süt ürünlerinin satışını belediye ekipleri sayesinde yaptı.
Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi'nde geçimini hayvancılıkla sağlayan 67 yaşındaki Şaziye Çelebi, kar yağışın ardından evlerinin yolunun kapanması nedeniyle Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'i arayarak yardım istedi.
Tören, kar nedeniyle süt ürünlerini kent merkezine indiremediğini ileten Çelebi için ekipleri bölgeye yönlendirdi.
Belediye ekipleri, Çelebi'nin 22 bidon süt ve yoğurdunu araca yükleyerek ilçe merkezine ulaştırdı.
Şaziye Çelebi, gazetecilere, 30 senedir süt ve yoğurt sattığını söyledi.
Rahatsız olan eşinin kalp ameliyatı geçirdiğini anlatan Çelebi, "Başkanımız Aşkın Tören'i aradım. Yollarımız kapalı olması nedeniyle süt, yoğurt satabilmek için kendisinden ricada bulundum. Sağolsun ekipleri gönderdi. Sütlerimi, yoğurtlarımı aldılar. Şimdi onları götürüp çarşıda yerlerine vereceğim. Çok sağolsun, Allah bin kere razı olsun. Süt, yoğurt satmazsam geçinemem." dedi.
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