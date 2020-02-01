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Kardelen TV yılın yerel televizyonu seçildi

ERZURUM HABERLERİ  | 01.02.2020 18:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen ve bu sene 5.si düzenlenen ödül töreninde Erzurum’dan yayın yapan Kardelen Televizyonu yılın yerel televizyonu seçildi.Televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.Kardelen TV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakaya adına ödülü alan İstanbullu yaptığı açıklamada; “Almış olduğum bu ödülde emeği bulunan tüm çalışanlarımıza programcılarımıza ve en önemlisi bizlere bu ödülü layık gören siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Kardelen TV yılın yerel televizyonu seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen ve bu sene 5.si düzenlenen ödül töreninde Erzurum’dan yayın yapan Kardelen Televizyonu yılın yerel televizyonu seçildi.
Televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
Kardelen TV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakaya adına ödülü alan İstanbullu yaptığı açıklamada; “Almış olduğum bu ödülde emeği bulunan tüm çalışanlarımıza programcılarımıza ve en önemlisi bizlere bu ödülü layık gören siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Kardelen TV yılın yerel televizyonu seçildi

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