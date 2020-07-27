YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. KARDEMİR Genel Kurulu ertelendi

KARDEMİR Genel Kurulu ertelendi

KARABÜK HABERLERİ  | 27.07.2020 12:28 | Son Güncelleme

KARDEMİR Genel Kurulu ertelendi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı için bazı yöneticiler ile hissedarlar, KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yerlerini aldı.

Yeterli çoğunluk sağlanamayan genel kurul toplantısı, ileri bir tarihte yapılmak üzere sonlandırıldı.

Fabrikanın 30 Mart'ta yapılacağı ilan edilen genel kurul toplantısı, yönetim kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugüne ertelenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Doğumdan 8 ay sonra podyumda! Doğumdan 8 ay sonra podyumda!
Gören şaşkına dönüyor! Klasik otomobilden karavan yaptı!Gören şaşkına dönüyor! Klasik otomobilden karavan yaptı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

Karabük Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:33
Öğle
13:01
İkindi
16:57
Akşam
20:19
Yatsı
21:59

Karabük Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

İlkay Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Hacettepe Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

KBÜ Rektörü Polat: "Çok kültürlü bir ortama tüm öğrencileri davet ediyorum"

KBÜ Rektörü Polat: "Çok kültürlü bir ortama tüm öğrencileri davet ediyorum"

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

Prof.Dr. Polat, Bakan Koca ile afiliasyon konularını görüştü

Prof.Dr. Polat, Bakan Koca ile afiliasyon konularını görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.