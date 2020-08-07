YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. KARDEMİR Genel Müdür Vekili Özkara şirketten ayrılma kararı aldı

KARDEMİR Genel Müdür Vekili Özkara şirketten ayrılma kararı aldı

KARABÜK HABERLERİ  | 07.08.2020 12:39 | Son Güncelleme

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Genel Müdür Vekili Reyhan Özkara, şirketten ayrılma kararını yönetime iletti.KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, yaptığı açıklamada, Özkara’nın şirketten ayrılma isteğini Yönetim Kurulu Başkanlığına ilettiğini belirtti.Yolbulan, şunları kaydetti:"Şirketimizde uzun yıllar görevini ifa eden, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcımız ve Genel Müdür Vekilimiz Reyhan Özkara, 31/08/2020 tarihi itibariyle şirketimizden ayrılma isteğini Yönetim Kurulu Başkanlığımıza iletmiş bulunmaktadır.

KARDEMİR Genel Müdür Vekili Özkara şirketten ayrılma kararı aldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Genel Müdür Vekili Reyhan Özkara, şirketten ayrılma kararını yönetime iletti.
KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, yaptığı açıklamada, Özkara’nın şirketten ayrılma isteğini Yönetim Kurulu Başkanlığına ilettiğini belirtti.
Yolbulan, şunları kaydetti:
"Şirketimizde uzun yıllar görevini ifa eden, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcımız ve Genel Müdür Vekilimiz Reyhan Özkara, 31/08/2020 tarihi itibariyle şirketimizden ayrılma isteğini Yönetim Kurulu Başkanlığımıza iletmiş bulunmaktadır. Yakın geçmişte emeklilik hakkı kullanımı sonrası çalışmaya devam eden Özkara’nın talebi, ilk yönetim kurulu toplantımızda değerlendirilecek ve gerekli bilgilendirmeler kamuoyuna yapılacaktır."
Özkara, 2 Haziran 2020’de KARDEMİR Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Hüseyin Soykan’ın yerine vekaleten atanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gizemli sevgili ortaya çıktı! Gizemli sevgili ortaya çıktı!
Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Karabük Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:03
Sabah
05:44
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:07
Yatsı
21:41

Karabük Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

İrem Eczanesi
Merkez
100. Yıl Eczanesi
Besbinevler
Seda Şahin Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ayasofya’nın cami olması dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtıldı

Ayasofya’nın cami olması dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı

AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.