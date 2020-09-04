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KARDEMİR ihracata ağırlık veriyor

KARABÜK HABERLERİ  | 04.09.2020 19:13 | Son Güncelleme

Genel Müdür Necdet Utkanlar: - "(KARDEMİR) Farklı ülkelere yaptığı ihracat çalışmalarıyla da Türk çeliğini dünyaya taşımaktadır"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından, yeni ürün geliştirme ve kaliteyi arttırma çalışmalarıyla iç piyasaya ürün tedarikinin yanı sıra bir yandan da ihracata ağırlık verildiği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle daralan iç talep ve ihracata rağmen, demir yolu rayı ve kangal ürünlerinin yurt dışına sipariş bağlantılarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimizin büyük emeklerle hayata geçirdiği yatırımlarının sonuçlarını almaya başladığımız bu süreçte, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Güney Amerika’ya ihracat yapmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek demir yolu rayı ve tekerleği üreticisi konumundaki şirketimiz aynı zamanda, Türkiye’nin en kalın kangalını üreterek rekabetçi piyasada adından söz ettiriyor. Yakın zamanda sertifikasyon çalışmalarının tamamlanacağı demir yolu tekerleği ürünümüz ile de sadece iç piyasaya değil, aynı zamanda dünyanın çeşitli ülkelerine bu ürünümüzü ihraç edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Necdet Utkanlar, KARDEMİR'in, çalışanlarının gerek kalifiyesi gerekse üretim konusundaki kabiliyetleri açısından ülkenin önde gelen şirketlerinden olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şirketimiz 83 yıllık köklü geçmişi ile biriktirdiği üretim hafızası ve gelişime açık yapısıyla ürünlerini dünyanın birçok ülkesine ihraç edebilecek güce sahiptir. Bu şartlarda bizlerin yapması gereken tek şey, vasıflı çelik yolunda kalitemizi arttırmak ve ürün çeşitliliğimizi sektörün ihtiyaçlarına göre geliştirmektir. Yerli üretime ağırlık veren ve 'üretilmeyeni üretmeyi' amaçlayan şirketimiz, savunma sanayisinden, yapı sektörüne, otomotivden raylı ulaşımlara kadar birçok alana ürün tedariki sağlamakta ve aynı zamanda da farklı ülkelere yaptığı ihracat çalışmalarıyla da Türk çeliğini dünyaya taşımaktadır."

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