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KARDEMİR ve ESOGÜ arasında protokol

KARABÜK HABERLERİ  | 16.07.2020 13:33 | Son Güncelleme

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) arasında işbirliğini güçlendirme ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını sağlamaya yönelik işbirliği protokolü imzalandı.ESOGÜ Prof.

KARDEMİR ve ESOGÜ arasında protokol

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) arasında işbirliğini güçlendirme ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını sağlamaya yönelik işbirliği protokolü imzalandı.
ESOGÜ Prof. Dr. Kemal Şenocak ve KARDEMİR Genel Müdür Vekili Reyhan Özkara tarafından imzalanan protokol başlıkları; AR-GE ve proje çalışmaları, öğretim süreci entegrasyonu, işletme uygulamaları, staj programları, yüksek lisans-Doktora öğrenimleri ve diğer işbirlikleri olarak belirlendi.
Şirketten yapılan açıklamada, iş birliğinde Karabük Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve OSTİM Teknik Üniversitesi ile başlatılan işbirliklerinde olduğu gibi yeni ürünlerin geliştirilmesine ve mevcut ürünlerin kalitesinin yükseltilmesine yönelik ortak çalışmaların yapılması, lisansüstü ve doktora eğitim alma ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendiği belirtildi.
Elektronik ortamda gerçekleştirilen törene; ESOGÜ adına Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Oytun Meçik, Doç. Dr. Kemal Özkan, Doç. Dr. Osman Nuri Çelik ile ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Yazıcı katıldı.
KARDEMİR adına İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ, Teknik Hizmetler ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Vekili Mehmet Nalçabasmaz, AR-GE Müdürü Mücahit Sevim, Eğitim Müdürü Melek Burcu Öztürk ve Kurumsal İletişim Müdür Vekili Rıfat Cıngıllıoğlu katıldı.

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