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KARDEMİR yeni yönetim kurulunu belirleyecek

KARABÜK HABERLERİ  | 01.10.2020 21:34 | Son Güncelleme

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı.Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurul Toplantısında Olağanüstü Genel Kurul’un 2 Kasım 2020 tarihinde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.Olağanüstü Genel Kurul’un KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezinde saat 14.00’da yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yönetim Kurulumuz tarafından şirketimizin, 2 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 14.00’da gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurulu’nun yapılmasına, ayrıca; grupların Yönetim Kurulu üyeleri adaylarının seçimi için ’A’ grubu hisse sahiplerinin, ’B’ grubu hisse sahiplerinin ve ’D’ grubu hisse sahiplerinin KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden önce saat 10.00’da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine karar verilmiştir."

KARDEMİR yeni yönetim kurulunu belirleyecek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurul Toplantısında Olağanüstü Genel Kurul’un 2 Kasım 2020 tarihinde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Olağanüstü Genel Kurul’un KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezinde saat 14.00’da yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yönetim Kurulumuz tarafından şirketimizin, 2 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 14.00’da gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurulu’nun yapılmasına, ayrıca; grupların Yönetim Kurulu üyeleri adaylarının seçimi için ’A’ grubu hisse sahiplerinin, ’B’ grubu hisse sahiplerinin ve ’D’ grubu hisse sahiplerinin KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden önce saat 10.00’da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine karar verilmiştir."

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Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Tuncer Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
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