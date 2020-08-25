YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. KARDEMİR’den eski genel müdüre plaket

KARDEMİR’den eski genel müdüre plaket

KARABÜK HABERLERİ  | 25.08.2020 13:32 | Son Güncelleme

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu, eski Genel Müdür Vekili Reyhan Özkara’ya plaket verdi.Şirketten yapılan açıklamada, 25 yıl boyunca çeşitli kademelerde yer alan, son olarak da Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerinde bulunan Reyhan Özkara’ya plaket takdim töreni düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Yolbulan, Yönetim Kurulu üyelerimizden Atilla Tamer Alptekin, Murat Yolbulan, Talat Yılmaz ve Genel Müdürümüz Necdet Utkanlar’ın katıldığı törende, Özkara’ya şirketimiz adına ’25 yıl’ temalı plaket ve hediye verildi.

KARDEMİR’den eski genel müdüre plaket

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu, eski Genel Müdür Vekili Reyhan Özkara’ya plaket verdi.
Şirketten yapılan açıklamada, 25 yıl boyunca çeşitli kademelerde yer alan, son olarak da Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerinde bulunan Reyhan Özkara’ya plaket takdim töreni düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Yolbulan, Yönetim Kurulu üyelerimizden Atilla Tamer Alptekin, Murat Yolbulan, Talat Yılmaz ve Genel Müdürümüz Necdet Utkanlar’ın katıldığı törende, Özkara’ya şirketimiz adına ’25 yıl’ temalı plaket ve hediye verildi. Büyük KARDEMİR ailesinin bir ferdi olan Reyhan Özkara’ya yaşam boyu sağlık ve başarı diler, şirketimize olan hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Geri sayım başladı! Son 2 ayları kaldı Geri sayım başladı! Son 2 ayları kaldı
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:29
Sabah
06:02
Öğle
12:57
İkindi
16:41
Akşam
19:41
Yatsı
21:08

Karabük Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Pınar Eczanesi
Karabukmerkez
100. Yıl Eczanesi
Besbinevler
Hacettepe Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
7 pozitif vakanın görüldüğü köyde 578 kişi karantinaya alındı
7 pozitif vakanın görüldüğü köyde 578 kişi karantinaya alındı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı
AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.