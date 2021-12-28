KARDEMİR'den satış ilanı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2022 ocak-mart döneminde inşaat demiri, kütük, profil, kangal ve çubuk satışı yapacak.

KARDEMİR'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasında, mal miktarının yüzde 30 taahhütlü, yüzde 70 serbest olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Nervürlü inşaat demiri 140 bin, 42 bin ve 98 bin ton; profil 100 bin, 30 bin ve 70 bin ton; kangal-çubuk 111 bin, 33 bin 300 ve 77 bin 700 ton; kütük 152 bin, 45 bin 600 ve 106 bin 400 ton ürün satışı programlanmıştır. Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla alabilecekleri ürün miktarını gösterir listeyle 30 Aralık Perşembe günü saat 17.30'a kadar şirketimizin satış müdürlüğüne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir."

