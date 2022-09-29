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KARDEMİR'den satış ilanı

29.09.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KARDEMİR'den satış ilanı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2022 ekim-aralık döneminde inşaat demiri, kütük, profil, kangal ve çubuk satışı yapacak.

KARDEMİR'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamasında, mal miktarının yüzde 30 taahhütlü, yüzde 70 serbest olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Nervürlü inşaat demiri 110 bin, 33 bin ve 77 bin ton; profil 112 bin, 33 bin 600 ve 78 bin 400 ton; kangal-çubuk 115 bin, 34 bin 500 ve 80 bin 500 ton; kütük 232 bin, 69 bin 600 ve 162 bin 400 ton ürün satışı programlanmıştır. Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla alabilecekleri ürün miktarını gösterir listeyle 30 Eylül Cuma günü saat 17.30'a kadar şirketimizin satış müdürlüğüne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir."

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KARDEMİR

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