KARDEMİR'den Tunus'a kangal ürünü ihracatı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Tunus'a kangal ürünü ihracatına başladıklarını bildirdi.
KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda yaptığı ihracat atakları ile ön plana çıkan şirketin, yurt dışı satışlarına devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Tunus'a kangal satış ve sevkiyatını başladı. Katma değeri yüksek ürün üretimine yoğunlaşan fabrikamız, dış pazar çalışmalarında ise ihracat ağını her geçen gün daha genişleterek pazar payını daha geniş alanlara yaymanın gayreti içindedir. Tarihimizde ilk kez deniz yolu ile gemi güvertesinde teslim ve dökme yük olarak gerçekleşen kangal ihracatımız, bundan sonra yapacağımız yurt dışı satışlarımız için de önemli bir yere sahiptir." ifadesi kullanıldı.
Tunus sevkiyatının Zonguldak Limanından başladığı vurgulanan açıklamada, bu ihracatın çelik sanayisi ve ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğu kaydedildi.
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