YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. KARDEMİR’e "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verildi

KARDEMİR’e "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verildi

KARABÜK HABERLERİ  | 21.07.2020 14:03 | Son Güncelleme

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına A.Ş (KARDEMİR) "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verildi.Şirketten yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan ve gerek ekonomik gerekse sosyal hayatı derinden etkileyen korona virüs salgınına karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.Yeni normalleşme sürecinde de eski tedbirlerden taviz vermeden çalışmaların devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Pandemi başlangıcından itibaren başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kuruluşların ve yerel yönetimlerimizin uyarılarını ve kurallarını ciddiye aldık.

KARDEMİR’e "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verildi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına A.Ş (KARDEMİR) "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" verildi.
Şirketten yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan ve gerek ekonomik gerekse sosyal hayatı derinden etkileyen korona virüs salgınına karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.
Yeni normalleşme sürecinde de eski tedbirlerden taviz vermeden çalışmaların devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Pandemi başlangıcından itibaren başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kuruluşların ve yerel yönetimlerimizin uyarılarını ve kurallarını ciddiye aldık. Şirket içi çalışmalarımızın yanı sıra kentimize karşı olan sorumluluğumuzun bilinci ile işbirliklerimizi sürdürdük. Sadece KARDEMİR çalışanlarını değil Karabük halkının da sağlığını gözeterek kararlar aldık. 83 yıllık köklü geçmişimizin verdiği sorumluluk ile nisan ayının ortalarında ’Covid-19 Mücadele Rehberimizi’ yayınlamıştık. Şirketimizde uygulanmakta olan kuralları birçok şirket ile paylaşmış ve üretimin her alanında örnek alınarak uygulanmasını tavsiye etmiştik" denildi.
"Önce insan sağlığı" felsefesiyle taviz vermeden üretimin sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu felsefemiz sonucunda da Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilmekte olan ’TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazandık.
TSE yetkilileri tarafından yapılan denetimlerde ve fabrika sahasındaki gezilerde, şirketimizin üretim faaliyetlerinin salgın sürecine uygun olduğuna karar verildi ve 14.07.2020 tarihinde de belge ile tescillendi. Öncelikle korona virüs salgınına karşı aldığımız tedbirlerin tescillenmesinde emeği olan ve kuralları uygulayan tüm birimlerimizi ve çalışanlarımızı tebrik eder, layık gören Türk Standardları Enstitüsü’ne teşekkür ederiz. Şirketimizin bu tescil ile birlikte sektöre ve diğer kuruluşlara örnek olmasını temenni ederiz."

KARDEMİR’e

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Etine dolgun, yaramaz kız çocuğu' 'Etine dolgun, yaramaz kız çocuğu'
PARTNER Yalanlamıştı ama... O poz ele verdi! Yalanlamıştı ama... O poz ele verdi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Mudanya esnafına pandemi desteği

Mudanya esnafına pandemi desteği

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası’nda bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Odunpazarı sıcak yaz günlerinde sokaktaki dostları unutmuyor

Odunpazarı sıcak yaz günlerinde sokaktaki dostları unutmuyor

Burhaniye’de Elif Aygördü’nün çinileri ilgi gördü

Burhaniye’de Elif Aygördü’nün çinileri ilgi gördü

Batık gemi Pasha 7 yıldır çıkarılmayı bekliyor

Batık gemi Pasha 7 yıldır çıkarılmayı bekliyor

Karabük Namaz Vakitleri 21 Temmuz Salı

İmsak
03:37
Sabah
05:28
Öğle
13:01
İkindi
16:58
Akşam
20:24
Yatsı
22:07

Karabük Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Salı

Ayşe Abla Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Yaşam Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Meteorolojiden sel ve dolu yarısı

Meteorolojiden sel ve dolu yarısı

KBÜ’de uzaktan eğitim yaz okulu başladı

KBÜ’de uzaktan eğitim yaz okulu başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.