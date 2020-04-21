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Kardeş belediyeye başkan Orhan jesti

ERZURUM HABERLERİ  | 21.04.2020 12:14 | Son Güncelleme

Aziziye Belediyesi daha önce kardeş belediye ilan ettiği Kars’ın Digor Belediyesi’ne yeni bir jestini daha gerçekleştirdi.Daha önce Digor’a bir park kazandıran Aziziye Belediyesi bu kez envanterinde bulunan tam donanımlı cenaze araçlarından birini Digor Belediyesine hibe etti.

Kardeş belediyeye başkan Orhan jesti

Aziziye Belediyesi daha önce kardeş belediye ilan ettiği Kars’ın Digor Belediyesi’ne yeni bir jestini daha gerçekleştirdi.
Daha önce Digor’a bir park kazandıran Aziziye Belediyesi bu kez envanterinde bulunan tam donanımlı cenaze araçlarından birini Digor Belediyesine hibe etti. Başkan Nebi Kerenciler’in bizzat gelip anahtarını Başkan Muhammed Cevdet Orhan’dan aldığı cenaze aracının yıkama işlemlerinden muhafazasına kadar birçok donanıma haiz olduğu öğrenildi. Başkan Nebi Kerenciler, Aziziye Belediyesinin kendilerine sürekli olarak araç parkı ve yeşil alan yapımı konusunda destekleri olduğunu hatırlatarak Başkan Orhan’a teşekkür etti. Kerenciler, “Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan’a sürekli olarak irtibat halindeyiz. Eksikliklerimizin giderilmesi noktasında pozitif bakış açısı bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Belediyecilik tecrübelerinden de istifa ediyoruz. İlçemizin eksikliğini hissettiği cenaze aracının temin edilmesi noktasında da eksikliğimiz giderilmiştir.” dedi.
Başkan Orhan; Kardeş ilçemizin büyümesine katkı için seferber olacağız
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise Digor ilçesinin Nebi Kerenciler ile yeni bir çehre kazandığını belirterek Digor’un gelişmesinde kardeş belediye olarak her türlü katkıyı sağlayacaklarını söyledi. Daha öncesinde Digor’a sosyal donatı katkısı noktasında park yaptıklarını hatırlatan Başkan Orhan, “Digor ilçemiz ile kardeşlik ilanının hemen sonrasında neler yapabiliriz Digor’un eksikliklerini nasıl gideririz diye hazırlık çalışmaları gerçekleştirdik. Yeşil alan noktasındaki eksikliği dikkate alarak ilk olarak parkı hizmete açtık. Akabinde cenaze hizmetlerinde eksikliği sıkça görülen envanterimizde de bulunan tam donanımlı bir cenaze aracını hibe etmek suretiyle kardeş belediyemize kardeşlik vazifemizi yapmış olduğumuzu düşünüyoruz. Başkanımız Nebi Kerenciler aracılığıyla Digorlu hemşerilerimize selamlarımızı iletiyorum” şeklinde konuştu.

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