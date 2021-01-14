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Kardeş Eller projesi çocukları giydirdi, yürekleri ısıttı

14.01.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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Kardeş Eller Projesi ile birçok ihtiyaç sahibi vatandaşı yardımseverlerle buluşturan İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 130 aileye, çocukların kışlık giyimi için kullanılmak üzere mont ve bot yardımı sağladı.İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü İzmit ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek, kış şartlarını rahat geçirebilmeleri adına tespit edilen ailelerin çocuklarına kışlık giyim yardımı sağlıyor.

Kardeş Eller Projesi ile birçok ihtiyaç sahibi vatandaşı yardımseverlerle buluşturan İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 130 aileye, çocukların kışlık giyimi için kullanılmak üzere mont ve bot yardımı sağladı.
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü İzmit ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek, kış şartlarını rahat geçirebilmeleri adına tespit edilen ailelerin çocuklarına kışlık giyim yardımı sağlıyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, hem kendi öz kaynakları hem de Kardeş Eller Projesi üzerinden toplanan bağışlarla ihtiyaç sahibi toplam 130 ailenin çocuklarına 150 TL değerinde kışlık mont ve bot yardımı yaptı.
Toplumun dezavantajlı kesimlerine, dar gelirli ailelere sahip çıkmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen dayanışma ağı Kardeş Eller Projesi ile İzmit Belediyesi, özellikle Covid-19 salgın sürecinde gelir kaybına uğrayan ailelere ulaşmaya devam ediyor. Bu dönemde çocukların en önemli ihtiyacı olan kıyafet yardımı ile zorlu kış şartlarını rahat geçirmelerini sağlayan İzmit Belediyesi ekipleri, www.izmitkardeseller.com üzerinden destekte bulunan bağışçılara da teşekkür etti.

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