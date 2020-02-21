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‘Kardeş okuluma hediye’ projesi Bakırlık İlkokulu’nda yapıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 21.02.2020 16:06 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Çocuk Meclisi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Kardeş Okuluma Hediye’ etkinliği Ereğli İlkokulu ve Bakırlık Çınar Boru İlkokulu arasında yapıldı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Çocuk Meclisi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Kardeş Okuluma Hediye’ etkinliği Ereğli İlkokulu ve Bakırlık Çınar Boru İlkokulu arasında yapıldı.
Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle başlattığı ‘Kardeş Okuluma Hediye’ etkinliğini sürdürüyor.
İlki, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından denkleştirilen Erdemir İlkokulu ile Dikmen İlkokulu arasında yapılan hediyeleşme etkinliği bu kez Ereğli İlkokulu ve Bakırlık Çınar Boru İlkokulu arasında gerçekleştirildi. Akıl Zeka Oyunu alanları olmasına karşın eksik oyunları bulunan Bakırlık Çınar Boru İlkokulu’na, Ereğli İlkokulu tarafından 15 adet Akıl Zeka Oyunu hediye edildi.
Bakırlık Çınar Boru İlkokulu’ndaki hediyeleşme törenine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat Sever, Milli Eğitim Kültür İşleri Sorumlusu Gülşah Adıyaman, Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri, Ereğli İlkokul Müdürü Tuncay Uzun, Ereğli İlkokulu Müdür Yardımcısı Erdoğan Dadandı, Bakırlık Çınar Boru İlkokulu Müdürü Yasin Cengiz, Çocuk Meclisi Üyesi Ela Nehir Erdoğan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat Sever, katkıları için Ereğli Belediyesi’ne teşekkür etti. Ziyarete katılan Ereğli İlkokulu Müdürü Tuncay Uzun, etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine ve Kardeş Okul Müdürü Yasin Cengiz’e teşekkür etti. Uzun, Bakırlık Çınar Boru İlkokulu öğrencilerini 3D Sinema etkinliğine katılmak üzere Ereğli İlkokulu’na davet etti. Müdür Yardımcısı Erdoğan Dadandı da öğrencilere Ereğli İlkokulu hatıra kalemleri hediye etti.
Etkinlik sonunda öğrencilere ayrıca “Posbıyık Başkan Çocuklara 23 Nisan ve Atatürk’ü Anlatıyor”, “Posbıyık Başkan Karadeniz Ereğli’yi Anlatıyor” ve “Uzun Mehmet Kömürün Fatihi” isimli Boyama Kitapları hediye edildi.

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