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Kardeş payı dağıtıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 03.08.2020 13:33 | Son Güncelleme

Her Kurban Bayramı’nda Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde kurban kesim ve dağıtım organizasyonu yapan Beşir Derneği, bu yıl da geleneği bozmadı.

Her Kurban Bayramı’nda Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde kurban kesim ve dağıtım organizasyonu yapan Beşir Derneği, bu yıl da geleneği bozmadı. Beşir Derneği “Kardeş payı” dedi ev ev ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.
Beşir Derneği Düzce’de Kurban Bayramında dar gelirli ailelerin de yüzünü güldürmek ve bayram sevincini doyasıya yaşatmak amacıyla Kardeş Payı projesini sürdürüyor. Bu proje sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak isteyen hayırseverlere Beşir Derneği köprü olmaya devam ediyor. Kurban Bayramının ilk gününde Beşir Derneği Düzce Şubesi yarım ton kurban etini ihtiyaç sahipleri ile buluşturdu.

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