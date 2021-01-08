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Kardeş şehir Manisa’dan Hakkari’ye yardım eli

08.01.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “İlmek İlmek İyilik” projesi kapsamında Hakkari’yi kardeş il ilan ettiği Manisa İl Müftülüğünce fakir ve muhtaç ailelere dağıtılmak üzere atkı, bere ve eldiven gönderildi.İl merkez ve ilçelerinde tarama yapılmak suretiyle yardıma muhtaç ailelerin tespiti yapıldıktan sonra müftüler nezaretinde il ve ilçe müftülüklerin oluşturulan ekipler, Manisa İl Müftülüğü tarafından gönderilen atkı, bere ve eldivenleri yaklaşık 2 bin 200 kişiye dağıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “İlmek İlmek İyilik” projesi kapsamında Hakkari’yi kardeş il ilan ettiği Manisa İl Müftülüğünce fakir ve muhtaç ailelere dağıtılmak üzere atkı, bere ve eldiven gönderildi.
İl merkez ve ilçelerinde tarama yapılmak suretiyle yardıma muhtaç ailelerin tespiti yapıldıktan sonra müftüler nezaretinde il ve ilçe müftülüklerin oluşturulan ekipler, Manisa İl Müftülüğü tarafından gönderilen atkı, bere ve eldivenleri yaklaşık 2 bin 200 kişiye dağıtıldı. Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, eşi ve beraberindekiler kapı kapı dolaşarak yardımları kendi elleri ile hak sahiplerine teslim ettiler. Müftü Gürbüz, "İlmek İlmek İyilik" projesi kapsamında fakir ve muhtaç aileler için atkı, bere ve eldiven gönderen kardeş ilimiz Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök’ün şahsında Müftülük ve TDV Şubesi çalışanları ile hayırsever Manisa halkına şükranlarımı arz ediyorum. Böylesi faaliyetler vatandaş ile olan bağların kuvvetlenmesine vesile olmanın yanında müftülükler arasında sevgi, muhabbet ve kaynaşmaya da vesile olmaktadır. Sizlerden tek istirhamım, gönderilen yardım malzemelerini sağ elin verdiğini sol elin duymaması kuralına riayet ederek, incitmeden tespitini yaptığımız vatandaşlarımıza dağıtmanızdır. Bu vesileyle yardım malzemelerinin yapımında el emeği ve göz nuru döken vatandaşlarımız ile toplanmasına yardım edenlere, Manisa İl Müftülüğü ile TDV Şubesi personellerine ve dağıtımda görev alan Hakkari merkez ve bağlı ilçe müftülük personellerine tekrardan teşekkür eder saygılar sunarım” şeklinde konuştu.
Yapılan yardımlar vatandaşların memnuniyetine vesile oldu.

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