Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi ile Başkurdistan Cumhuriyeti Belebey İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Başkurdistan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu) Belebey İlçe Belediyesi ve Ereğli Belediyesi arasındaki protokol işbirliğini pekiştirme ve geliştirme adına karşılıklı istekler göz önünde bulundurularak imzalandı. Protokole göre, iki belediye arasında ticari-ekonomik, bilimsel-teknik, sosyal ve kültürel alanda uluslararası ve dış ekonomik ilişkiler gerçekleştirilecek. Bu kapsamıyla kardeş şehir protokolü bu güne kadar Ereğli Belediyesi’nin imzalamış olduğu en kapsamlı kardeş şehir protokolü olarak da dikkat çekti.

“Hukuki, siyasi varlığımız iktisadi varlığımızla ancak mümkün olur”

Protokol imza töreninde konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Hatırlanacağı üzere 8-10 ay önce Belebey ile ilgili kardeş şehir protokolü yapılması ve kardeşlik ilişkisinin geliştirilmesi bakımından bir meclis kararımız vardı. Bu karar çerçevesinde gerekli izinler alındı, fikir teatileri yapıldı. Atacağımız imzadan sonra da kardeş şehir olacağız. Şimdi imzaları atıyoruz, inşallah Ağustos ayı gibi bu pandemi süreci hafifledikten sonra karşılıklı ziyaretlerle hem kültürel hem de sosyal ilişkilerimizi geliştireceğiz. Ancak tüm bunları yaparken İzmir İktisat Kongresinde aziz Atatürk’ün dediği gibi hukuki, siyasi varlığımız iktisadi varlığımızla ancak mümkün olur. İktisadi anlamda da işbirliğimizi pekiştirmek suretiyle ki zaten akrabayız, zaten bir soy birliğimiz var biz Rusya Cumhuriyeti’ne de Başkurtistan Özerk Cumhuriyeti’ne de saygılıyız. Bu anlamda bir ayrılıkçı tavrımız, duruşumuz falan da yok. Nihayetinde akrabayız bunu yok sayacak, bir kenara atacak halimiz yok. Dolayısıyla inşallah ben her iki şehir için, Başkurtlar için hatta orada yaşayan Tatarlar, Çuvaşlar için kısacası hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Atılan imzaların ardından Başkan Oprukçu’nun hediye takdimi ile tören sona erdi.



