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Kardeşi telefonu açtığında babasının cansız bedeniyle karşılaştı

03.08.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de babasına ulaşamayan çocuk, küçük kardeşinin açtığı telefonda babasının cansız bedeniyle karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı.

Kardeşi telefonu açtığında babasının cansız bedeniyle karşılaştı

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ikinci eşinden olan 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte 7 katlı bir apartmanın 3. katında ikamet eden tekstilci Ahmet Günenç’den (47) geceden beri alamayan çocukları, ısrarla onu aramaya devam etti. Son görüntülü aramalarında babalarının telefonunu açan küçük kardeşleri, babasının banyoda yattığını belirterek, telefonla birlikte banyoya gitti.
Babalarının yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören çocukların, 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak içeriye giren ekipler, Ahmet Günenç’in bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda hayatını kaybeden Günenç’in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

İlk eşinden 2 ve ikinci eşinden ise 1 çocuğu olan Ahmet Günenç’in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Merkezefendi
Nese eczanesi
Pamukkale
Deva eczanesi
Merkezefendi
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