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Kardeşi ve yeğenini av tüfeğiyle yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

27.01.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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Kardeşi ve yeğenini av tüfeğiyle yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşi ve yeğenini av tüfeğiyle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bükdeğirmeni Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 24 Ocak'ta tartıştığı kardeşi Garip Nahip K. ve yeğeni Bedirhan K'yi, av tüfeğiyle yaralayıp kaçtıktan sonra yakalanan Tuncay K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralı Garip Nahip K. ve yeğeni Bedirhan K'nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Silifke ilçesi Bükdeğirmeni Mahallesi'nde 24 Ocak'ta, Tuncay K. ile kardeşi Garip Nahip K. ve yeğeni Bedirhan K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kardeşi ve yeğenini av tüfeğiyle yaralayarak kaçtığı öne sürülen Tuncay K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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