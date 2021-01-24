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Kardeşini bıçakla öldüren ağabey tutuklandı

24.01.2021 19:15 | Son Güncelleme:
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Kardeşini bıçakla öldüren ağabey tutuklandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kendisine sigara parası vermediği gerekçesiyle bıçakla annesini kovaladığı sırada araya giren kardeşini ekmek bıçağıyla kalbinden yaralayarak ölümüne neden olan ağabey tutuklandı.Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen Volkan Ş.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kendisine sigara parası vermediği gerekçesiyle bıçakla annesini kovaladığı sırada araya giren kardeşini ekmek bıçağıyla kalbinden yaralayarak ölümüne neden olan ağabey tutuklandı.

Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen Volkan Ş. (26), annesi Sıdıka Ş.’den sigara almak için para istedi. Annesinin para veremeyeceğini belirtmesi üzerine sinirlenen Volkan Ş., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesinin üzerine yürüdü. Bıçakla annesini kovalamaya başlayan ağabeyine engel olmak isteyen Yasin Ş. (23), ağabeyi ile annesinin arasına girmek istedi. Volkan Ş.’nin annesine doğru rastgele savurmaya başladığı bıçak darbelerinden birisi Yasin Ş.’nin koltuğunun altından girerek kalbine kadar ulaştı. Yaralı oğlunu öfkeli ağabeyinin elinden kurtaran baba İlhan Ş., bıçak darbelerinin hedefi olarak kolundan yaralandı. Ameliyata alınan Yasin Ş., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, ağabey Volkan Ş.’yi gözaltına alarak emniyete görüntü. İfade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen cinayet zanlısı ağabey, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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