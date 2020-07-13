Kardeşini kurtarmak isterken parmağından oluyordu

Kayseri’de, kardeşini traktörün altında kalmaktan kurtaran adamın eli traktör ile duvar arasına sıkıştı. Bir parmağı kopma noktasına gelen yaralı adam hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirci köyünde meydana gelen olayda 65 yaşındaki Hacı Mehmet Yıldız, kardeşini geri geri gelen traktörün altında kalmaktan kurtardı. Kardeşini kurtaran Hacı Mehmet Yıldız’ın eli, traktör ile duvar arasına sıkışınca sağ el 4. parmağı kopma noktasına geldi.

İlk olarak Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hacı Mehmet Yıldız, yapılan ilk müdahalenin ardından Hava Ambulansı ile Kayseri’ye getirilerek kısa sürede tedavi altına alındı.

