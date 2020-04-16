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Kardeşler kumbaradaki birikimlerini kampanyaya bağışladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.04.2020 18:38 | Son Güncelleme

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde 2 kardeş kumbaralarında biriken 303 TL’yi "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" kampanyasına bağışladı.Kaan (11) ve Eslem (6) Coşkun kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri 303 lira 10 kuruş bozuk parayı ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı.

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde 2 kardeş kumbaralarında biriken 303 TL’yi "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" kampanyasına bağışladı.
Kaan (11) ve Eslem (6) Coşkun kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri 303 lira 10 kuruş bozuk parayı ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı. 7 Eylül İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Eslem Coşkun ile Şehit Turan Kurt Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Kaan Coşkun, Vefa Sosyal Destek Hattını arayarak, kumbaralarında biriktirdikleri 303 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışlamak istediklerini haber verdiler. İki kardeş, paralarını İvrindi İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekiplerine teslim etti. Ekipler, iki kardeşten 303 lira 10 kuruşu teslim aldı ve parayı banka şubesindeki ’Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ hesap numarasına yatırdı. Polis ekipleri, yeniden eve giderek dekontu teslim etti. Polis ekipleri iki kardeşe kitap hediye etti.

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