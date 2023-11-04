KARDEŞLERİM 103. BÖLÜM İZLE! Kardeşlerim 103. bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Kardeşlerim yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Cumartesi akşamları reytinglerinde Gönül Dağı ile yarışan Kardeşlerim dizisi ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Bir arkadaş grubunun başından geçenlerin anlatıldığı dizi 4. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. İşte Kardeşlerim 103. bölüm ATV canlı izle ekranı ve ATV yayın akışı

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Emel’i sosyal hizmetlerin aldığını öğrenen Ömer, Asiye ve Orhan, telaş içinde onu yetimhaneden geri alabilmek için mücadele ederler. Süreyya’yla vakit geçirmek isteyen Akif, Yaman’a karşı sinsi bir plan kurmanın peşindeyken, Ataman Koleji’nde sular durulmaz. Ömer’in başı, hiç beklenmedik bir durumdan dolayı belaya girer. Tolga, içi kan ağlayarak, Yasmin’e Mahir konusunda yardımcı olmaya çalışır. Orhan’la bir kez daha karşı karşıya gelen Şengül ise, Ataman Koleji’nin kulüpte düzenlediği etkinlikte; tüm davetlileri, şoke edecek gerçeklerle yüzleştirir.

KARDEŞLERİM 103. BÖLÜM İZLE!

Şengül’ün alkolün etkisiyle itiraf ettiği gerçekler, Ömer ile Suzan’da büyük bir şok etkisi yaratırken, Berk ve Elif cephesinde ise şaşırtıcı gelişmelere neden olur. Şengül, yaşananlardan sonra, kendini Orhan’a affettirmenin yollarını arar. Tolga ile Elif, hiç beklenmedik bir durumun içine çekilirken, Mahir hayatıyla ilgili yeni bir karar alır. Akif, Süreyya ve Yaman cephesinde önemli gelişmeler, gelgitler yaşanmaya devam ederken, Sarp’la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Asiye’nin onunla hesaplaşması, tüm Ataman Koleji’ne korku dolu anlar yaşatır.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kuruluş Osman

02:20 Aldatmak

04:30 Cennetin Gözyaşları







