KARDEŞLERİM 105. BÖLÜM ATV CANLI İZLE! Kardeşlerim hangi gün oynuyor, bugün var mı? ATV yayın akışı

Kardeşlerim yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Cumartesi akşamları reytinglerinde Gönül Dağı ile yarışan Kardeşlerim dizisi ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Bir arkadaş grubunun başından geçenlerin anlatıldığı dizi 4. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. 'Kardeşlerim Sarp gerçek adı ve Atakan Özkaya' ekranları da sorgulanıyor. İşte Kardeşlerim 105. bölüm ATV canlı izle ekranı ve ATV yayın akışı

KARDEŞLERİM HANGİ GÜN OYNUYOR?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Bu hafta 105. bölüm ile ekrana gelecek olan dizide Asiye, Sarp'ı bilerek aşağı atma suçundan cezaevine giriyor. Heyecanlı ve bir o kadar da duygusal anların yaşanacağı bölüm saat 20.00'de başlayacak.

KARDEŞLERİM 105. BÖLÜM ATV CANLI İZLE!

Tutuklu yargılanmasına karar verilen Asiye, demir parmaklıklar ardına girerken, Eren ailesi de perişan ve çaresiz bir haldedir. Akif, Ayla’dan Şevval’in eline geçen videoyu nasıl imha edeceğinin telaşını yaşamaktadır. Suzan’ı sarsacak birtakım gerçekler, tekrardan su yüzüne çıkarken, Ömer ile Süsen ilişkisinde umulmadık gelişmeler yaşanır. Süreyya’yla vakit geçirmek isteyen Akif’in yaptığı yeni planda, bu sefer işler beklediği gibi gitmez. Ailesinin başına gelen felaketlerden kurtulmak isteyen Fatma’nın bilinçsizce yaptığı hamle ise hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

KARDEŞLERİM 104. BÖLÜM ÖZETİ

Tırabzanlardan aşağı düşen Sarp, hemen hastaneye kaldırılırken; tüm Eren ailesi, Asiye'nin bu olayda suçsuz olduğunu ispatlamak için çabalar. Kulüpte, yeni açılacak bir pozisyon için seçmelere katılan Şengül'ün karşısına, şaşırtıcı bir rakip çıkar. Sarp'ın başına gelenlerden sonra, Yasmin ve Asiye arasındaki gerginlik, had safhaya çıkar. Akif ile Nebahat, Suzan'a yeni bir ilişki yaşatmak için harekete geçerler. Sarp ve annesinin, Asiye'ye karşı yaptığı beklenmedik hamle ise tüm Eren ailesini büyük bir korkuyla karşı karşıya getirecektir.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Yabancı Sinema Neşeli Kanatlar: Büyük Göç

11:45 Safir

14:15 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

02:20 Kuruluş Osman

04:30 Cennetin Gözyaşları







