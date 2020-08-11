YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Kardiyoloji Uzmanı Yücel: "Genç yaşta görülen kalp krizleri önceden geliyorum diyor"

Kardiyoloji Uzmanı Yücel: "Genç yaşta görülen kalp krizleri önceden geliyorum diyor"

SAMSUN HABERLERİ  | 11.08.2020 16:12 | Son Güncelleme

Kardiyoloji Uzmanı Dr.

Kardiyoloji Uzmanı Yücel: "Genç yaşta görülen kalp krizleri önceden geliyorum diyor"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yücel, “Kalp krizleri önceden geliyorum diyor. Yeni başlayan nefes darlığı, göğüs ağrısı, hareketler de daralma gibi belirtiler kalp krizi habercisi olabilir” dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Kardiyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yücel, ani ölüm nedenlerinden olan kalp krizinin genç yaştaki insanlarda da görüldüğünü, erken tanı ve tedavi ile riskin azaltılabileceğini belirtti. Kalp krizinin yaş ayrımı yapmadığını söyleyen Oğuzhan Yücel, “Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de her yıl 200 bin kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ani ölümle sonuçlanan kalp hastalıklarının başında yüzde 75-80 oranıyla kalp krizi gelmektedir. Kalp krizi yaş ayrımı gözetmeksizin gençlerde de ortaya çıkabilmektedir. Kalp krizi çok ciddi bir sağlık sorunudur. Yeni başlayan nefes darlığı, göğüs ağrısı, hareketlerinde daralma gibi genç yaştaki insanlarda görülebilen kalp krizinin başlıca belirtileridir. Kişide özellikle ailesinde kalp hastalıkları öyküsü, diyabet, kolesterol gibi sağlık sorunları varsa, mutlaka bir kardiyoloji uzmanına görünmesi varsa bir sorunu tedavisine başlaması gerekir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

24Erzincanspor Kızıltan ile prensipte anlaştı

24Erzincanspor Kızıltan ile prensipte anlaştı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Samsun Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:33
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
19:47
Yatsı
21:20

Samsun Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Doğa Eczanesi
Ilkadim
Dokuz Eylül Eczanesi
Ilkadim
Kahvecioğlu Eczanesi
Ilkadim
Amasya Eczanesi
Atakum
Şehir Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Samsun’da zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Samsun’da zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bafra'da Ilköğretim Okulları Arasında Münazara Yarışması

Bafra'da Ilköğretim Okulları Arasında Münazara Yarışması

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.