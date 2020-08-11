Kardiyoloji Uzmanı Yücel: "Genç yaşta görülen kalp krizleri önceden geliyorum diyor"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yücel, “Kalp krizleri önceden geliyorum diyor. Yeni başlayan nefes darlığı, göğüs ağrısı, hareketler de daralma gibi belirtiler kalp krizi habercisi olabilir” dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Kardiyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yücel, ani ölüm nedenlerinden olan kalp krizinin genç yaştaki insanlarda da görüldüğünü, erken tanı ve tedavi ile riskin azaltılabileceğini belirtti. Kalp krizinin yaş ayrımı yapmadığını söyleyen Oğuzhan Yücel, “Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de her yıl 200 bin kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ani ölümle sonuçlanan kalp hastalıklarının başında yüzde 75-80 oranıyla kalp krizi gelmektedir. Kalp krizi yaş ayrımı gözetmeksizin gençlerde de ortaya çıkabilmektedir. Kalp krizi çok ciddi bir sağlık sorunudur. Yeni başlayan nefes darlığı, göğüs ağrısı, hareketlerinde daralma gibi genç yaştaki insanlarda görülebilen kalp krizinin başlıca belirtileridir. Kişide özellikle ailesinde kalp hastalıkları öyküsü, diyabet, kolesterol gibi sağlık sorunları varsa, mutlaka bir kardiyoloji uzmanına görünmesi varsa bir sorunu tedavisine başlaması gerekir” dedi.

