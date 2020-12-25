Karen Enerji, en hızlı büyüyen ilk 100 şirket arasında 44'üncü oldu

Kipaş Holding'e bağlı Karen Enerji, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'un 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızına göre yaptığı sıralamada en hızlı büyüyen ilk 100 şirket arasında 44'üncü sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödül töreni, video uygulaması üzerinden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Kipaş Holding adına ise törene, Kipaş Karen İşletme Müdürü Murat Gökpur katıldı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecine rağmen 6 ana sektörde 10 bin çalışanı ile yatırımlarına devam eden Kipaş Holding, Türkiye ekonomisinin en çok dışa bağımlı olduğu alanlardan biri olan enerjide faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket, Aydın Germencik'te 7, KÇS Aydın şubesi'nde 2, Kiper'de ise 1 olmak üzere toplamda 10 jeotermal santrali işletirken, Karen Kahramanmaraş Elektrik Üretim AŞ'ye ait Karaman'daki Balkusan Barajı ve hidroelektrik santrali (HES) tesisleriyle ile de yılda yaklaşık 1600 gigavatsaat enerji üretimi gerçekleştiriyor ve toplamda bünyesinde yaklaşık 400 kişiyi istihdam ediyor.

Ayrıca sadece Balkusan Hidroelektrik Barajı ve HES santralleriyle şu ana kadar yılda ortalama 72 milyon kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirildi. Aydın ilinde de 2 adet sondaj kulesiyle jeotermal enerji faaliyetlerinde yer alan Karen, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayan en büyük üreticilerden biri konumuna geldi.

