YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Karesi Belediye Meclisi şehitleri andı

Karesi Belediye Meclisi şehitleri andı

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.03.2020 17:26 | Son Güncelleme

Karesi Belediye Meclisinin toplantısında İdlib’de şehit düşen Mehmetçikler anıldı.Karesi Belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Dinçer Orkan başkanlığında yapıldı.

Karesi Belediye Meclisinin toplantısında İdlib’de şehit düşen Mehmetçikler anıldı.
Karesi Belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Dinçer Orkan başkanlığında yapıldı. Yoklamanın ardından İdlib’de şehit düşen Mehmetçiklerin isimleri tek tek okunurken, meclis üyeleri tarafından “Burada” karşılığı verildi. Suriye’de şehit olan askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Türk bayraklarıyla donatılan meclis toplantısında Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Suriye’de şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum" dedi.
Toplantıda ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisin’de 4 parti tarafından yapılan ortak açıklama okundu. Şehitlerin anılmasının ardından meclis gündemi görüşüldü. Komisyonlardan gelen maddelerin görüşüldüğü ve meclise sunulan maddelerin komisyonlara havale edildiği toplantı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin’in meclis üyelerine yaptığı sunum ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:31
Öğle
13:25
İkindi
16:36
Akşam
19:09
Yatsı
20:27

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Asri Eczanesi
Merkez
Beril Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Oya Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.